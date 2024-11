Kashkari, do Fed, diz que deportações nos EUA podem atrapalhar operação de algumas empresas

WASHINGTON (Reuters) - A deportação generalizada de trabalhadores estrangeiros dos Estados Unidos provavelmente comprometeria alguns negócios, mas o impacto sobre a inflação e sobre a economia em geral dependeria dos detalhes, disse no domingo o presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari.

No programa da CBS "Face the Nation", Kashkari falou sobre o possível impacto econômico da promessa de campanha do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de deportar imigrantes que estão ilegalmente no país.

“Se você simplesmente assumir que as pessoas estão trabalhando – seja em fazendas ou em fábricas – e as empresas perderem esses funcionários, provavelmente teríamos um problema”, disse Kashkari.