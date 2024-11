Na América do Sul, Trump já está perdendo batalha comercial para a China

No Peru, país sul-americano rico em cobre, o novo governo de Donald Trump já se encontrará do lado perdedor em uma batalha comercial contra a China, parte de um realinhamento de poder maior em torno da região rica em recursos no quintal de Washington.

O segundo maior exportador de cobre do mundo receberá líderes da Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico) nesta semana e o presidente da China, Xi Jinping, deve comparecer e inaugurar um novo porto construído no país. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também está na lista de convidados.

O Peru reflete um desafio mais amplo para a Casa Branca na América do Sul, onde a presença da China tem crescido rapidamente devido ao seu enorme apetite pelas principais exportações da região: milho, cobre, soja, carne bovina e lítio metálico para baterias.