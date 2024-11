Dólar tem leve baixa, mas segue acima dos R$5,76 com forte pressão externa

A moeda norte-americana mantinha a força contra a maioria de pares fortes e emergentes, ampliando ainda mais os ganhos recentes, à medida que os mercados continuam assumindo posições compradas na divisa norte-americana após a grande vitória de Trump na disputa pela Casa Branca na semana passada.

O ex-presidente republicano superou as pesquisas de opinião, que mostravam uma batalha acirrada com a vice-presidente democrata, Kamala Harris, reconquistando a Casa Branca e também impulsionando outros candidatos de seu partido, que obteve o controle do Senado e da Câmara dos Deputados.

Analistas têm avaliado que as medidas prometidas por Trump para a economia, incluindo tarifas e cortes de impostos, têm caráter inflacionário, o que manteria os juros elevados nos EUA. A perspectiva de uma política monetária mais apertada tem aumentado os rendimentos dos Treasuries, o que favorece o dólar.

"Esse movimento do dólar é do mundo inteiro. Os mercados ainda estão digerindo os efeitos do 'Trump trade', que gera pressão em outras divisas internacionais", disse Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,38%, a 105,820.

Pesando sobre os mercados emergentes, investidores continuam demonstrando mal-estar com as perspectivas para a economia da China, maior importador de matérias-primas do planeta, uma vez que os mercados têm se decepcionado com os anúncios de medidas de estímulo por Pequim.