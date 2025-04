Imóveis de luxo associados a grifes têm valorização de 30%, diz pesquisa

Venda de "imóveis assinados" é mais rápida. Das 67 unidades no Tonino Lamborghini, não há mais nenhuma disponível para venda. E o prédio só vai ser entregue em 2026. "A gente vendeu muito rápido, há mais de um ano que não temos nenhuma unidade disponível", conta a CE0 da Embraed. Na Gessele Empreendimentos, o edifício Charles II nem foi lançado e já tem 50% das unidades reservadas.

Fachada do edifício Charles II, da Gessele Empreendimentos, foi desenhada para lembrar modelo de iate da Okean Imagem: Divulgação

Valorização pode ser superior à média mundial. Em 2020, um apartamento no Tonino Lamborghini foi vendido a R$ 4 milhões. Hoje, está avaliado em mais de 10,5 milhões. "É uma valorização superior a 160%", observa Romão. Na Praia Brava de Itajaí, também vizinha de Balneário Camboriú, um projeto da CK em parceria com a marca Artefacto já registra índice de 75% de valorização. Em setembro de 2021, quando o empreendimento foi lançado, uma unidade custava R$ 1.540.000,00 e, agora, o preço médio de venda fica em torno de R$ 2.700.000,00.

Mercado de "branded residences" é dominado por hotéis de luxo, segundo pesquisa. Na Praia Brava também vai ser construído o empreendimento "Tempo", assinado pelo renomado escritório de arquitetura Foster and Parteners, de Londres. Além disso, em uma das oito torres vai funcionar o hotel seis estrelas Emiliano. Moradores dos outros prédios do empreendimento vão poder ter acesso ao serviço de quarto, às piscinas do Emiliano e ao concierge disponibilizado para os hóspedes do hotel, observa Arthur Fischer Neto, diretor da incorporada Müze, que está à frente do projeto. A oferta de serviços de hoteleira é considerada um dos diferenciais do empreendimento e visa dar mais satisfação ao cliente no momento pós-obra, entende Leandro Melnick, CEO da incorporadora gaúcha Melnick, empresa que presta consultoria ao projeto.

No momento da compra a marca ajuda porque agrega valor. Depois que o cliente começa a usar o apartamento, ele às vezes se decepciona porque não consegue visualizar com tanta clareza o valor agregado daquela marca no dia a dia da sua vida. A marca fica muito no status, num detalhe, num móvel de cozinha que, ao longo do uso do empreendimento, acaba não ficando tão relevante. Quando tu põe um hotel vai ter o restaurante do hotel, vai poder contratar os serviços, os amigos e familiares vão poder ficar dentro do hotel. São serviços que realmente vão impactar no uso do imóvel no pós-entrega

Leandro Melnick, CEO da Melnick