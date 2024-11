Itaúsa tem perspectiva de distribuir dividendos adicionais no início de 2025

Segundo o executivo, "é muito difícil o Brasil conseguir deixar a inflação no centro da meta", mas o país está "caminhando na direção correta. "Temos visão otimista de que no médio prazo as coisas vão se encaixar, com inflação controlada ao redor do topo da meta."

Sobre a criação de uma eventual estrutura fora do Brasil que pudesse permitir ao grupo viabilizar investimentos no exterior diante de alíquotas tributárias menores, Setubal disse que isso "é projeto que vai e vem".

"Continuamos focados em mostrar que a dificuldade fiscal e tributária no Brasil torna as empresas brasileiras menos competitivas para operarem no mercado internacional", disse Setubal. "A maioria dos países tem alíquotas de 20%", afirmou o executivo, citando alíquotas no Brasil de 34% para empresas não financeiras e 45% para companhias financeiras.

(Por Alberto Alerigi Jr.)