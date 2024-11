Marisa reduz prejuízo no 3º tri com forte expansão de vendas após reposicionamento

O desempenho do terceiro trimestre marca uma virada na receita líquida, que havia caído 48,4% no primeiro trimestre e 34% no segundo trimestre na comparação ano a ano.

"O resultado reflete a estratégia comercial adequada junto com uma disciplina financeira muito forte", afirmou à Reuters o presidente-executivo da companhia, Edson Garcia, que assumiu como CEO em março para reposicionar estrategicamente a Marisa após o "equívoco" da empresa de tentar mirar na classe B.

"Nossa expectativa é que no quarto trimestre já venha com resultado positivo", afirmou Garcia, atrelando o desempenho principalmente ao resultado das vendas em dezembro. "Estamos trabalhando bem forte para isso."

De acordo com o executivo, a Marisa está preparada para o último trimestre do ano, o mais aquecido do varejo, com eventos como a Black Friday e o Natal ainda por vir.

"Nós conseguimos já estar mais afinados para ter um quarto trimestre com planejamento mais bem feito. Os níveis de estoque já estão adequados", afirmou Garcia, citando que outubro, marcado pelo Dia das Crianças, já foi um mês bom para companhia.

REPOSICIONAMENTO