SoftBank tem lucro trimestral de US$7,7 bi com recuperação do Vision Fund

Os resultados mostram que a abordagem mais cautelosa do SoftBank em relação aos investimentos está dando frutos. O império de investimentos de Masayoshi Son foi forçado a passar por um longo período de retração quando os aumentos nas taxas de juros fizeram o valor de suas participações em startups de tecnologia de alto crescimento despencar.

Agora, alguns desses "valuations" estão começando a se recuperar, levando o Vision Fund a um ganho de investimento de 608 bilhões de ienes. A unidade teve lucro em quatro dos últimos cinco trimestres.

"Depois que tivemos grandes perdas nos Vision Funds, fomos muito conservadores. Portanto, agora fomos capazes de gerar bons lucros como resultado do aprendizado que tivemos com isso", disse o diretor financeiro do SoftBank, Yoshimitsu Goto. "Nossos ganhos de investimento foram muito fortes neste trimestre."

Ele disse ter grandes expectativas sobre as empresas do portfólio de investimentos do SoftBank que estavam próximas da abertura de capital.

Goto também disse que estará atento ao impacto em seu portfólio de quaisquer tarifas cobradas contra a China pelo novo governo de Donald Trump, embora o grupo tenha reduzido sua exposição direta à China nos últimos anos.