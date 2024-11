Spotify prevê lucro acima do esperado com cortes de custos e crescimento consistente de usuários

Sua previsão para usuários ativos mensais de 665 milhões também ficou acima das estimativas de 661 milhões, de acordo com a Visible Alpha. O Spotify espera adicionar cerca de 8 milhões de assinantes premium no trimestre, o que levaria o total a 260 milhões.

A empresa oferece um serviço gratuito suportado por anúncios com recursos limitados e um serviço pago baseado em assinatura que dá acesso a todas as suas funções premium.

O Spotify vem adicionando mais recursos premium para atrair usuários e, em setembro, expandiu para quatro novos mercados, incluindo os EUA, uma ferramenta que cria playlists usando inteligência artificial generativa.

Isso ajudou a aumentar em 12% o número de assinantes premium, para 252 milhões, em comparação com estimativas da Visible Alpha de 251 milhões. O volume de usuários ativos mensais aumentou 11%, para 640 milhões, e também ficou ligeiramente acima das expectativas.

A receita geral, contudo, subiu 19% no terceiro trimestre, a 3,99 bilhões de euros, abaixo das estimativas de 4,02 bilhões de euros, em meio a fraqueza do mercado de publicidade digital.

No terceiro trimestre, o lucro bruto do Spotify saltou 40%, para 1,24 bilhão de euros, em comparação com as estimativas de 1,22 bilhão de euros. A margem de lucro bruto aumentou para 31,1%, de 29,2% no trimestre anterior.