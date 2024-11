Votorantim eleva venda de cimento e lucro cresce 24% no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Votorantim Cimentos anunciou nesta terça-feira que teve lucro líquido de cerca de 1 bilhão de reais de julho ao final de setembro, apoiada em resultado operacional recorde que foi ajudado por bons desempenhos da companhia na Europa e Ásia e estabilidade no Brasil.

A companhia vendeu no período 10 milhões de toneladas de cimento, crescimento de 3% sobre um ano antes e volume 10% acima do comercializado no segundo trimestre.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de 2,2 bilhões de reais, 20% acima do obtido no terceiro trimestre do ano passado. A margem passou de 26% para 29%.