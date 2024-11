Cemig tem lucro recorrente de R$1,1 bi no 3° tri; anuncia nova CFO

SÃO PAULO (Reuters) - A Cemig fechou o terceiro trimestre com um lucro líquido recorrente de 1,1 bilhão de reais, 9,3% inferior ao registrado no mesmo período de 2023, e também anunciou uma nova CFO para as operações da companhia.

Sem ajustes, o lucro líquido consolidado somou 3,3 bilhões de reais no trimestre encerrado em setembro, salto de 165% em relação à mesma etapa do ano anterior, de acordo com relatório de resultados divulgado nesta quarta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da Cemig totalizou 1,8 bilhão de reais no período, queda anual de 10,3%, mas subiu 146,5% em dados que refletem a adoção das normas IFRS, para 4,96 bilhões de reais.