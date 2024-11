Galípolo diz que "questão de sazonalidade" motivou leilões de linha do BC nesta quarta-feira

"Tem uma questão de sazonalidade. Usualmente no final do ano você costuma ter essa demanda adicional que costuma provocar um pouquinho de stress no cupom (cambial)", disse Galípolo durante painel do Fórum de Estratégias de Investimento 2025, organizado pelo Bradesco Asset Management.

O diretor observou que, no fim do ano passado, o BC percebeu que bancos estrangeiros estariam arbitrando o cupom cambial, o que retirou a necessidade de a autoridade monetária intervir. No entanto, por "questões regulatórias", a autarquia não teria visto esses bancos exercendo o mesmo papel neste ano.

"O Banco Central está atento àquilo que a gente chama de disfuncionalidades e a gente escolheu um mecanismo que se mostrou feliz de atender e endereçar qual era o problema efetivamente do ponto de vista técnico", afirmou.

Por fim, Galípolo disse que a ação do BC nesta quarta foi "bem compreendida e recebida" pelo mercado, atendendo aos propósitos da autoridade monetária. Ele classificou a política cambial brasileira como "equilibrada".

(Por Fernando Cardoso)