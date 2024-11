Volume de serviços no Brasil cresce mais do que o esperado em setembro com impulso do Rock in Rio

Por Camila Moreira e Rodrigo Viga Gaier

SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO (Reuters) - O setor de serviços do Brasil registrou aumento acima do esperado no volume em setembro com impulso do Rock in Rio, mostrando resiliência no final do terceiro trimestre ao renovar o ponto mais alto da série histórica.

Em setembro, o volume de serviços apresentou alta de 1,0% em relação a agosto, e na comparação com o mesmo mês do ano passado foi registrado crescimento de 4,0%.