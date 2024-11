STOXX 600 oscila pouco à medida que ganhos em energia compensam perdas em tecnologia

Por Shashwat Chauhan

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa oscilava pouco nesta quarta-feira, com o aumento das ações do setor de energia compensando as perdas do setor de tecnologia, enquanto o foco permanecia em uma leitura sobre a inflação dos Estados Unidos, que pode alterar as expectativas do mercado sobre a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve.

O índice STOXX 600 subia 0,13%, a 502,89 pontos, depois de cair até 0,2% no início da sessão. No entanto, o índice permanecia próximo de uma mínima de três meses atingida na terça-feira.