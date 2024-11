Anatel aprova migração de concessão da Oi para autorização

SÃO PAULO (Reuters) - A Oi, em recuperação judicial, anunciou nesta quinta-feira que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou minuta de termo que formaliza a transição do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) do regime de concessão para o regime de autorização, conforme fato relevante ao mercado.

A decisão era a última aprovação necessária para migração do regime de prestação do STFC do regime público para o privado, disse a Oi, acrescentando que, com a formalização do novo termo, poderá avançar no reequilíbrio econômico-financeiro dos serviços, além de acelerar a venda de ativos imobiliários.

"O desfecho dessa etapa é um pilar fundamental na busca pela viabilidade operacional da companhia, com vistas à superação de sua atual situação-econômico-financeira e à continuidade de suas atividades", afirmou a empresa em recuperação judicial.