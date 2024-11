Governo de MG envia à assembleia estadual projeto para privatizar Cemig

Por Letícia Fucuchima

SÃO PAULO, 14 Nov (Reuters) - O governo de Minas Gerais encaminhou nesta quinta-feira à Assembleia Legislativa um projeto de lei para privatizar a companhia elétrica Cemig, transformando-a em uma "corporation", sem controlador definido.

A proposta se encaixa nos planos do governo de Romeu Zema (Novo) de "modernizar" as estatais Cemig e Copasa e eventualmente conseguir, no futuro, um "maior abatimento da dívida" do Estado com a União em potencial negociação para federalização dessas empresas.