Lutnick surge como um dos principais candidatos para o Tesouro dos EUA ao lado de Bessent, segundo fontes

Por Svea Herbst-Bayliss e Alexandra Ulmer

(Reuters) - O banqueiro bilionário Howard Lutnick surgiu como um sério concorrente, ao lado do investidor Scott Bessent, para o cargo mais alto do Tesouro dos Estados Unidos no novo governo Donald Trump, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto, à medida que a corrida para o cargo esquenta.

Lutnick, amigo de longa data de Trump e copresidente da equipe de transição, recebeu o apoio de pelo menos um membro influente do círculo interno do presidente eleito Donald Trump para o cargo de secretário do Tesouro, disse uma das fontes.