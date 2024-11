Minério de ferro cai com oferta mais firme e perspectiva fraca para mercado de aço

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram para uma mínima de três semanas nesta quinta-feira, com a oferta do principal ingrediente de fabricação de aço permanecendo firme em meio a uma perspectiva mais fraca do mercado de aço, embora as novas medidas de estímulo da China para o setor imobiliário local tenham limitado as perdas.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,37%, a 756,0 iuanes (104,38 dólares) a tonelada. No início do dia, o contrato atingiu seu nível mais fraco desde 24 de outubro, em 751,5 iuanes.