Moraes diz que agressor pretendia entrar no STF e explodir bomba dentro da corte

(Reuters) - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta quinta-feira que o homem que morreu ao explodir uma bomba perto da corte pretendia entrar no prédio e explodir o artefato dentro das dependências do Supremo, mas foi barrado na entrada pela segurança.

Ao participar de evento do Conselho Nacional do Ministério Público, Moraes afirmou ainda que a explosão não é um fato isolado do contexto recente de crescimento de extremismo no país que inclui os ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, e disse que a pacificação nacional não é possível com a anistia a criminosos que atentam contra a democracia.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)