Petróleo fecha com leve alta; investidores se concentram na queda acentuada dos estoques de combustível

A agência sediada em Paris aumentou sua previsão de crescimento da demanda para 2024 em 60.000 barris por dia, para 920.000 bpd, e deixou sua previsão de crescimento da demanda de petróleo para 2025 pouco alterada em 990.000 bpd.

O prêmio do contrato do WTI do primeiro mês sobre o contrato do segundo mês também diminuiu esta semana, atingindo o menor valor desde junho. A redução do prêmio indica que a percepção de oferta restrita para pronta entrega diminuiu.

O dólar subiu para a maior alta em um ano e caminhou para o quinto ganho diário consecutivo, impulsionado por rendimentos mais altos e pela vitória de Donald Trump nas eleições dos EUA.

Um dólar mais forte torna o petróleo denominado em dólares mais caro para os detentores de outras moedas, o que pode reduzir a demanda.

Na terça-feira, a Opep cortou sua previsão de crescimento da demanda global de petróleo para este ano e o próximo, destacando a fraqueza na China, na Índia e em outras regiões, marcando a quarta revisão consecutiva para baixo da perspectiva para 2024 do grupo de produtores.

"Os futuros do petróleo estão tentando estabelecer um preço de equilíbrio, já que o aumento do índice do dólar americano está criando mais um obstáculo, juntamente com um governo Trump que agora terá o controle do Congresso, que provavelmente reverterá a maioria das políticas de energia do governo Biden", disse Dennis Kissler, vice-presidente sênior de negociação da BOK Financial, em uma nota.