BB afirma que não há crise no agro e que trabalha para estabilizar inadimplência no segmento

Apesar das declarações dos executivos do banco, as ações do BB recuavam cerca de 3% na bolsa paulista nesta quinta-feira, entre os piores desempenhos do Ibovespa, que mostrava elevação de 0,3%.

Analistas do Goldman Sachs destacaram que, embora já se esperasse um efeito de questões relacionadas aos preços das commodities, custos de produção e eventos climáticos -- que afetaram principalmente os produtores de soja na região Centro-Oeste --, "a magnitude das provisões foi uma surpresa".

VISÃO PARA 2025

O vice-presidente de Gestão Financeira do BB ponderou que o banco ainda não está falando sobre o guidance para 2025, mas afirmou que um retorno sobre patrimônio líquido (ROE) girando em torno de 20% é "bastante saudável e sustentável para o Banco do Brasil". No terceiro trimestre, o ROE ficou em 21,1%.

Tobias também disse que ainda está muito cedo para falar sobre a previsão de crescimento do lucro do BB no próximo ano, com o banco ainda em processo de finalização do orçamento. Mas adiantou que o BB tem condições de entregar uma expansão de lucro de "single digit" (um dígito).

"Não gostaria de assumir ou dizer que vai ser um "high single digit" (um dígito alto), porque ainda temos que ter bastante cautela, exatamente porque vamos ter que passar por esse momento de equacionamento da questão de particular da provisão ligada ao agro", acrescentou o executivo.