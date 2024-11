Taxas futuras de juros caem com mercado à espera de pacote fiscal robusto

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,03%, ante 13,043% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 12,9%, ante 12,916%.

Apesar de não confirmadas oficialmente, notícias na imprensa que começaram a circular na véspera, de que o pacote fiscal do governo pode ter impacto de 70 bilhões de reais, trouxeram certo otimismo para os negócios no Brasil nesta quinta-feira.

Isso porque agentes do mercado vinham especulando que o governo adotaria cortes mais modestos, de 30 bilhões a 50 bilhões de reais, conforme profissionais ouvidos pela Reuters, e um esforço de 70 bilhões de reais iria emitir um sinal de compromisso do Planalto com o equilíbrio fiscal.

“O Brasil não consegue se desvencilhar mais da questão fiscal. Infelizmente, não tivemos nenhuma materialização ainda, mas as últimas sinalizações foram positivas, tanto do (ministro da Fazenda, Fernando) Haddad, quanto do próprio governo”, afirmou Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

“Falou-se até em 70 bilhões (de reais) do pacote. Então, vemos um certo alívio no risco, uma devolução da alta recente do dólar”, acrescentou.

Na quarta-feira, Haddad disse a jornalistas que o número do ajuste será "expressivo", e que a intenção é que todas as despesas passem, ao longo do tempo e "na medida do possível", a obedecer aos limites do arcabouço fiscal.