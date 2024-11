Wall St busca tem leve queda após dados de preços ao produtor em linha com o esperado

Por Lisa Pauline Mattackal e Purvi Agarwal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam ligeiramente em negociações instáveis nesta quinta-feira depois que os preços mensais ao produtor nos Estados Unidos subiram como esperado, com os investidores aguardando comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, para obter pistas sobre as perspectivas para as taxas de juros.

O índice de preços ao produtor para a demanda final subiu 0,2% em uma base mensal em outubro, em linha com as previsões, embora o aumento anual de 2,4% tenha sido um pouco maior do que o esperado.