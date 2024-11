Wall Street fecha em queda depois que Powell reduz esperanças de corte de juros em dezembro

"Há cada vez mais evidências de que a inflação continua mais alta do que a meta de 2% do Fed", disse Melissa Brown, diretora-gerente da Investment Decision Research da SimCorp, em Nova York. "Os números ficaram mais ou menos em linha com as expectativas, mas às vezes os investidores dão um passo atrás e perguntam: "O que isso realmente significa?" Isso gera mais incerteza sobre o que o Fed fará após a reunião de dezembro."

O impulso de alta pós-eleitoral da semana passada nos EUA está diminuindo, conforme o foco também se voltou para as possíveis pressões inflacionárias decorrentes de mudanças nas políticas, como as tarifas mais altas esperadas do governo do presidente eleito Donald Trump.

O presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, disse nesta quinta que os altos acordos salariais dos sindicatos e a possibilidade de aumentos futuros nas tarifas podem fazer com que as autoridades do Fed sejam mais cautelosas e pensem que venceram a batalha contra a inflação alta.

Entre os 11 principais setores industriais do S&P 500, o de industriais foi o que apresentou a maior queda, perdendo 1,7% no dia, com alguns de seus maiores obstáculos vindos das empresas de defesa, que haviam se recuperado acentuadamente nos dias após a eleição.

A RTX Corp foi o maior peso do setor de defesa na quinta-feira, encerrando em queda de 3,9%, depois de cair para seu nível mais baixo desde 19 de setembro. A General Dynamics também foi um grande peso, encerrando em queda de 6,9%, depois de atingir seu nível mais baixo desde 31 de outubro.

O Dow de primeira linha teve algum apoio de uma alta de 6% na Walt Disney, depois que a gigante do entretenimento divulgou lucros trimestrais que superaram as estimativas de Wall Street e ofereceu uma orientação robusta para os próximos anos.