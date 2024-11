Ascensão política de Musk desperta esperanças de redenção para os bancos X

Musk, X, Morgan Stanley e Bank of America não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Normalmente, os bancos vendem esses empréstimos a investidores logo após a conclusão do negócio, mas no caso da X, que Musk comprou por 44 bilhões de dólares em 2022, eles ficaram presos à dívida. As mudanças radicais de Musk na plataforma, incluindo a demissão de muitas pessoas que trabalhavam para moderar o conteúdo, e uma de suas postagens no X afugentaram anunciantes e afetaram as receitas. Isso reduziu o valor da dívida, pois o risco de inadimplência aumentou.

Nos últimos meses, disse uma das fontes, alguns bancos esperam que o X tenha visto um aumento no tráfego, conforme usuários se aglomeraram na plataforma em torno de grandes eventos, como as eleições nos EUA. O presidente eleito Donald Trump, cuja conta na plataforma foi restaurada por Musk depois que a administração anterior o baniu em janeiro de 2021, tem postado regularmente na plataforma.

As fontes bancárias disseram que querem ver se isso e uma economia robusta dos EUA se traduzirão em aumento de receita para a plataforma.

Os analistas disseram que os laços de Musk com Trump - que o colocou no comando de um novo departamento governamental sobre eficiência - poderão beneficiar os vários empreendimentos comerciais do empresário, que vão desde os veículos elétricos Tesla até os foguetes SpaceX. O valor de mercado da Tesla ultrapassou 1 trilhão de dólares pela primeira vez em dois anos nos dias após os resultados da eleição.

A campanha de Trump não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.