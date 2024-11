Petrobras concluirá até fevereiro centro de preservação da fauna no Amapá exigido pelo Ibama, diz diretora

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A diretora executiva de Assuntos Corporativos da Petrobras , Clarice Coppetti, disse nesta sexta-feira que até fevereiro de 2025 ficará pronto o centro de preservação da fauna no município de Oiapoque (AP) a ser erguido em resposta a uma demanda do Ibama, que analisa pedido de licença ambiental da estatal para explorar a região da Foz do Amazonas, na costa do Amapá.

Segundo a diretora, as despesas na obra da unidade e na contratação de mão de obra, aeronaves e embarcações, somarão 150 milhões de reais.

Falando a jornalistas em evento do G20 Social, Coppetti disse que as áreas técnicas da Petrobras estão se reunindo com frequência para responder as últimas demandas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).