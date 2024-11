Enquanto agricultores protestam, premiê britânico diz que defenderá orçamento "o dia todo"

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse neste sábado que defenderá as decisões tomadas no primeiro orçamento do seu governo trabalhista "o dia todo", em meio a protestos de agricultores contra as mudanças no imposto sobre herança.

Em discurso na Conferência Trabalhista Galesa, em Llandudno, ao norte do País de Gales, Starmer não se referiu diretamente às queixas dos agricultores, mas disse que manteve as decisões tomadas na declaração orçamentária de 30 de outubro da ministra das Finanças, Rachel Reeves.

“Não se enganem, eu defenderei nossas decisões sobre o orçamento o dia todo”, disse.