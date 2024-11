Mundo espera que G20 no Rio faça avanços nas negociações climáticas

Por Jake Spring e Lisandra Paraguassu

RIO DE JANEIRO (Reuters) - As tensões diplomáticas sobre o aquecimento global terão um papel central na cúpula do G20 no Brasil esta semana, já que as negociações da ONU no Azerbaijão chegaram a um impasse sobre financiamento climático que os negociadores esperam que os líderes das 20 maiores economias do mundo consigam resolver.

Os chefes de Estado que chegam ao Rio de Janeiro neste domingo para a cúpula do G20 passarão os próximos dois dias discutindo questões como pobreza, fome e a reforma das instituições globais. No entanto, as negociações climáticas da ONU, que estão em andamento, têm colocado em evidência os esforços dessas economias no combate ao aquecimento global.