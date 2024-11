Construtoras miram novas estratégias em meio à alta de juros no Brasil

Zarzur acrescentou que a empresa, com foco nos segmentos de média e alta rendas, trabalhará mais em sua carteira de alienação fiduciária - que apoia o financiamento de clientes direto com a construtora - em meio às previsões de um ciclo de alta na Selic restringindo o crédito ao consumidor.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevou a taxa básica Selic em 0,5 ponto percentual na última reunião da autarquia, para 11,25% ao ano, com analistas apostando em novas altas em 2025. No início de 2024, esperava-se que a Selic seguisse uma tendência de queda, com a expectativa de que, a este ponto, a taxa estivesse na casa de 1 dígito.

As construtoras que são mais concentradas no segmento de menor renda, como Tenda e Direcional, aparecem parcialmente "blindadas" ao movimento da Selic, já que as principais fontes de financiamento envolvem o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mas no lado macroeconômico, a atenção sobre a taxa básica permanece sobre a capacidade de consumo da população.

"A preocupação é mais no cenário macro, acho que uma estabilidade é sempre o cenário ideal, mas no micro, ou seja, pensando na empresa, acho que esse segmento está muito bem protegido", afirmou o diretor financeiro da Tenda, Luiz Mauricio Garcia, à Reuters.

No lado do custo do crédito para a construtora, o diretor financeiro afirmou que a Tenda vem desalavancando seu balanço e trocando dívidas mais caras por mais baratas, o que deve ajudar a compensar o efeito da Selic.

Na Direcional, o presidente-executivo da companhia, Ricardo Gontijo, disse que está adotando uma nova estratégia para a Riva, incorporadora de média renda do grupo, diante da nova realidade do mercado. O segmento representa cerca de 35% da operação da companhia.