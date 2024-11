Medidas discutidas pelo governo vão reforçar compromisso com regras fiscais, diz secretário de Haddad

(Reuters) - O secretário de política econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse nesta segunda-feira que as medidas fiscais em discussão no governo vão reforçar o compromisso do Executivo com as regras do arcabouço fiscal e fortalecer, assim, a capacidade de planejamento de investimentos.

"Todas as medidas que estamos discutindo são para reforçar o nosso compromisso com a regra fiscal, de forma que você garanta sustentabilidade, resiliência, previsibilidade e credibilidade para a política fiscal", disse Mello em coletiva de imprensa após a divulgação do Boletim Macrofiscal de novembro.

O secretário ainda afirmou que as medidas a serem anunciadas não vão interferir no tamanho do Orçamento para os próximos anos, mas podem alterar a composição das despesas, enfatizando que o governo busca "compatibilizar" o ritmo de crescimento de despesas "particulares" com o crescimento dos gastos no geral.