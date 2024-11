Presidente da China anuncia medidas para apoiar o "Sul Global" na cúpula do G20

O Brasil deu passos largos para elevar as vozes do Sul Global ao insistir que a União Africana deveria ser um membro formal do G20, citando o exemplo da União Europeia. A UA participa plenamente do G20 deste ano em nome das nações africanas.

Embora a ascensão do Sul Global no G20 tenha causado certo desconforto entre os países mais ricos, ela representa uma oportunidade para a China, devido aos seus estreitos laços econômicos e políticos com a maior parte do mundo em desenvolvimento, especialmente na África, onde é um importante credor.

O G20 foi lançado após a crise financeira de 2007-08 para incluir importantes economias emergentes em negociações que estavam confinadas ao Grupo dos Sete países industrializados e tornou-se um local importante para a cooperação econômica e financeira.

Ele representa cerca de 85% do PIB global, mais de 75% do comércio global e cerca de dois terços da população mundial.

O conceito de Sul Global surgiu para designar países em desenvolvimento, emergentes ou de baixa renda, principalmente no hemisfério sul, e substituir o termo "Terceiro Mundo" após a Guerra Fria de 1945-90.

(Reportagem de Eduardo Baptista no Rio de Janeiro)