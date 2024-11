Ações da China e de Hong Kong se recuperam com ganhos em chips e balanços sólidos

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas e de Hong Kong fecharam em alta nesta terça-feira, impulsionadas por ganhos em empresas de chips e balanços corporativos positivos, mesmo com os investidores buscando direção.

No fechamento, o índice de Xangai e o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançaram 0,67%, depois de atingirem as mínimas de duas semanas no início da sessão. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,44%.

As ações de chips lideraram a alta nos mercados do continente, com um índice que acompanha o setor avançando 3%.