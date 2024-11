BC britânico deve avançar gradualmente com cortes de juros após orçamento do governo, diz presidente

LONDRES (Reuters) - O Banco da Inglaterra precisa agir gradualmente com quaisquer outros cortes na taxa de juros enquanto espera para ver qual será o impacto das mudanças tributárias presentes no orçamento do governo, disse o presidente da instituição, Andrew Bailey.

Bailey disse em um relatório ao Parlamento divulgado nesta terça-feira que um aumento nas contribuições para a seguridade social que os empregadores devem pagar "representa um aumento no custo do emprego", o que pode levar a preços mais altos, menos contratações ou outros resultados.

"Uma abordagem gradual para remover a restrição da política monetária nos ajudará a observar como isso se desenrola, junto de outros riscos para a perspectiva da inflação", disse ele.