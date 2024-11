Campos Neto volta a defender choque fiscal positivo no Brasil

Ele enfatizou que existe uma percepção de piora da inflação brasileira entre "agentes do mundo real", rejeitando a ideia de que o pessimismo em relação ao avanço dos preços venha apenas do setor financeiro.

"O setor real é sempre um pouco mais pessimista em relação à inflação do que o mundo financeiro... as empresas têm geralmente uma percepção pior", afirmou.

No relatório Firmus mais recente, as projeções medianas das empresas consultadas pelo BC apontavam, em agosto, uma inflação de 4,20% para 2024 e de 4,00% para 2025. No fim daquele mês, a projeção mediana das instituições de mercado do relatório Focus era de 4,26% para 2024 e de 3,92% para 2025.

Por outro lado, o presidente da autarquia avaliou que o país conta com uma "boa notícia" na atividade econômica, com uma taxa de desemprego historicamente baixa -- 6,4% no trimestre encerrado em setembro --, além de um PIB com expansão acima do esperado.

Ele lamentou o fato de que o Brasil "infelizmente está na contramão" de seus pares ao precisar elevar sua taxa de juros para controlar a inflação, enquanto outros países estão em meio a ciclos de afrouxamento monetário.