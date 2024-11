Microsoft lança dois chips de infraestrutura de data center para acelerar aplicações de IA

A criação de chips personalizados pode reduzir a dependência da Microsoft dos processadores fabricados pela Intel e pela Nvidia.

Os dois novos chips da Microsoft são projetados para serem instalados profundamente na infraestrutura de seus data centers. Um chip é voltado para aumentar a segurança, enquanto o outro é destinado ao processamento de dados.

A empresa concentra esforços no design de uma série de processadores para data centers com o objetivo de "otimizar cada camada da infraestrutura" e garantir que os data centers da Microsoft processem informações com a velocidade exigida pela IA, afirmou a vice-presidente-executiva da Azure Hardware Systems and Infrastructure, Rani Borkar.

Os engenheiros instalarão o novo chip de segurança, chamado Azure Integrated HSM, em cada novo servidor destinado a um data center a partir do próximo ano. O chip tem como objetivo manter os dados cruciais de criptografia e segurança dentro do módulo de segurança.