Minério de ferro avança com dólar mais fraco e estocagem antes do feriado

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro subiram pela segunda sessão consecutiva, atingindo a maior alta em uma semana nesta terça-feira, apoiados pelo dólar mais fraco e pelo início do reabastecimento das siderúrgicas chinesas para manter a produção em janeiro.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações da manhã com alta de 3,05%, a 776 iuanes (107,17 dólares) a tonelada. No pregão da tarde, alcançou o maior valor desde 11 de novembro, 779,5 iuanes por tonelada.

O minério de ferro de referência para dezembro, na Bolsa de Cingapura, avançava 2,02%, a 101,15 dólares a tonelada, depois de tocar o valor mais alto desde 11 de novembro, de 101,9 dólares a tonelada.