Ações da Target caem 20%, com varejista dos EUA esperando estagnação das vendas na época de festas

Com cinco dias a menos para as compras de fim de ano entre o Dia de Ação de Graças e o Natal, no que se espera que seja uma temporada de festas apenas mais ou menos, varejistas como a Target precisam enfrentar a concorrência porque as promoções do Walmart e da Amazon.com começaram mais cedo do que o normal.

Enquanto isso, as tentativas da empresa para antecipar o estoque de fim de ano em preparação para a greve dos portos dos EUA na Costa Leste e na Costa do Golfo levaram a custos adicionais em sua cadeia de suprimentos, disseram executivos da Target.

A Target também reduziu sua previsão anual de lucros por ação para um valor entre 8,30 dólares e 8,90 dólares, em comparação com sua faixa anterior de 9 dólares a 9,70 dólares, após resultados mais fracos do que o esperado no terceiro trimestre.

A empresa, que opera cerca de 2.000 lojas nos Estados Unidos, divulgou lucros ajustados de 1,85 dólares por ação no terceiro trimestre. Os analistas, em média, esperavam 2,30 dólares por ação.

