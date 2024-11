Rival chinesa da Starlink fecha acordo para atuar no Brasil

O acordo é um dos muitos firmados durante as reuniões de Xi com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na residência presidencial, após a cúpula do G20 realizada no Rio de Janeiro nesta semana.

Satélites em órbita baixa geralmente operam a altitudes entre 300 km e 2 mil km acima da superfície da Terra, com a vantagem de serem mais baratos e oferecerem transmissão mais eficiente do que satélites em órbitas mais altas.

A Starlink, da SpaceX, é uma crescente constelação comercial de banda larga com mais de 6 mil satélites em operação, sendo usada por consumidores, empresas e agências governamentais.

O acordo, que marca o início das operações internacionais da SpaceSail, surge pouco depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) congelar temporariamente as contas bancárias da Starlink no país.

A medida foi tomada para forçar o bilionário Elon Musk a pagar multas em uma disputa entre o tribunal e a plataforma de mídia social X, também de propriedade de Musk.

"O que estamos trabalhando é para que a sociedade brasileira tenha opções de mais de uma empresa oferecendo um serviço que hoje é essencial e fundamental para a população, especialmente em áreas remotas", disse o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, à CNN Brasil.