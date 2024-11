Wall Street tem dia misto, ações da Nvidia caem depois de fechamento do pregão 

Por Abigail Summerville

(Reuters) - O índice de tecnologia Nasdaq, com diversas empresas de tecnologia, fechou em baixa nesta quarta-feira, interrompendo o rali da sessão anterior com os investidores preocupados com a escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia e o resultado fraco da Target, enquanto esperava os resultados da megacap Nvidia que chegaram depois do fechamento do pregão.

O Dow e o S&P 500 subiram no final da sessão, com o Dow fechando em alta e o S&P 500 terminando estável.