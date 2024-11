Dólar sobe ante o real com aversão global ao risco e espera por pacote fiscal

A Rússia lançou um míssil balístico intercontinental em um ataque à Ucrânia nesta quinta, segundo a Força Aérea de Kiev, no primeiro uso conhecido na guerra de uma arma tão poderosa, com capacidade nuclear e alcance de milhares de quilômetros.

O incidente ampliou as preocupações recentes de agentes financeiros, que vão desde a possibilidade de expansão do conflito para membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) até novos choques de oferta de produtos como petróleo e grãos.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,07%, a 106,680.

Na terça-feira, os mercados globais já haviam fugido do risco após o presidente russo, Vladimir Putin, aprovar alterações na doutrina nuclear de Moscou, flexibilizando as condições para o uso de armas nucleares, em resposta a relatos de que os Estados Unidos teriam permitido que a Ucrânia usasse mísseis norte-americanos contra seu oponente.

Ainda no cenário externo, investidores seguem especulando sobre o novo governo do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, à medida que aguardam o anúncio de quem será seu secretário do Tesouro e quais serão suas prioridades econômicas no início do mandato.

O dólar tem acumulado uma série de ganhos diante da perspectiva de que Trump implementará tarifas sobre importações e cortes de impostos, medidas que economistas veem como inflacionárias, o que pode reduzir o ritmo de afrouxamento monetário aplicado pelo Federal Reserve.