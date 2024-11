Laços de Lutnick com a China são criticados depois de ser nomeado por Trump para liderar os EUA em comércio e tarifas

Por Alexandra Alper

WASHINGTON (Reuters) - A exposição do banqueiro de investimentos Howard Lutnick à China ficou em evidência na quarta-feira, depois que o presidente eleito dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, o nomeou para liderar as agências que se tornaram a ponta da lança na guerra comercial entre os EUA e a China.

As empresas de serviços financeiros comandadas por Lutnick lucraram com os laços com a China, desde o BGC Group, que tem uma joint venture em Pequim com a China Credit Trust, de propriedade do Estado chinês, até a Cantor Fitzgerald, que ajudou a abrir o capital de empresas chinesas nos Estados Unidos.