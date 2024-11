Sindicato da VW na Alemanha sinaliza paralisações em dezembro

Arne Meiswinkel, chefe de pessoal da marca VW que lidera as negociações para a montadora, disse que "a realização sustentável das metas financeiras continua sendo crucial para garantir a competitividade em uma fase extremamente desafiadora para a indústria automotiva alemã".

As paralisações em dezembro seriam as primeiras greves em grande escala na empresa alemã - VW AG - desde 2018, quando mais de 50 mil trabalhadores foram às ruas por causa de salários.

As paralisações seriam inicialmente as chamadas "greves de advertência", com duração de várias horas. Os membros do sindicato poderiam então votar para aumentar as greves para 24 horas ou mais.

Groeger, no entanto, deu a entender que está disposto a aceitar que as fábricas sejam vendidas a compradores de fora do Grupo VW como forma de evitar a perda de empregos e o fechamento das instalações, dizendo: "Para nós, trata-se de alcançar uma perspectiva de longo prazo para todas as unidades, garantindo empregos e evitando demissões em massa."

MONTADORAS EM DIFICULDADES

Milhares de trabalhadores de várias cidades se reuniram no estádio de futebol em Wolfsburg, onde fica a sede da Volkswagen, no início desta quinta-feira, soprando apitos, agitando bandeiras, gritando e vaiando. Salsichas e pretzels foram servidos em temperaturas quase congelantes do lado de fora.