STOXX 600 recua com queda em ações de tecnologia após balanço da Nvidia

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa recuava nesta quinta-feira, com um sentimento de cautela no mercado, à medida que as tensões geopolíticas impulsionavam ativos seguros, enquanto as ações de chips lideravam as perdas, após a previsão decepcionante de receita da Nvidia.

O índice STOXX 600 caía 0,28%, a 499,07 pontos, a caminho de sua quinta sessão consecutiva com perdas, em meio às incertezas sobre a escalada do conflito entre a Ucrânia e a Rússia e os prováveis impactos da vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos.

"Não parece que a história (Ucrânia-Rússia) tenha se desenvolvido o suficiente para que haja uma redução acentuada no risco... Mas isso só manterá os investidores cautelosos enquanto esperamos por novos acontecimentos", disse Fiona Cincotta, do Citi Index.