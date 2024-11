Inflação do Japão se mantém acima da meta do BC e alimenta apostas de alta dos juros em dezembro

"Embora as evidências de pressão de preços impulsionada pela demanda continuem escassas, a nova depreciação do iene nos últimos dois meses significa que a pressão de alta dos preços persistirá", disse Stefan Angrick, economista sênior da Moody's Analytics, que espera que o Banco do Japão aumente os juros em dezembro em vez de esperar até janeiro.

Uma pesquisa da Reuters realizada de 13 a 21 de novembro mostrou que 56% dos economistas esperam que o banco central aumente a taxa de juros novamente em dezembro, em comparação com 49% na pesquisa do mês passado.

"No geral, porém, o novo fortalecimento da inflação subjacente, juntamente com a recente recuperação dos gastos dos consumidores e o novo enfraquecimento do iene, fortalecem os argumentos a favor de outro aumento da taxa de juros do Banco do Japão no próximo mês", disse Marcel Thieliant, diretor da Capital Economics para a região Ásia-Pacífico.