Lula e Haddad estão fazendo "poda adequada" e terão apoio do Congresso, diz Padilha

(Reuters) - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta sexta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estão fazendo uma "poda adequada em uma árvore que está crescendo", em uma referência a um pacote fiscal de corte de gastos que vem sendo elaborado há semanas pelo governo.

Em entrevista à CNN Brasil, Padilha disse que essa "poda", será a necessária para "não derrubar a árvore". O ministro afirmou ainda que acredita que o governo contará com apoio do Congresso Nacional nesta medida, assim como acredita que o Legislativo manterá seu compromisso com a agenda econômica do Executivo.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)