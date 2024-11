STOXX 600 salta mais de 1% e atinge pico em uma semana com impulso do setor imobiliário

O desempenho positivo da sessão contribuiu para um ganho de 1,1% do índice nesta semana, quebrando uma sequência de quatro semanas de perdas, a mais longa desde maio de 2022.

O índice havia perdido mais de 4% nas últimas quatro semanas devido a uma combinação de fatores, incluindo crescente incerteza sobre o conflito entre Ucrânia e Rússia, prováveis implicações econômicas das tarifas propostas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e problemas relacionados ao crescimento doméstico.

O índice de referência tem alta de cerca de 5% no ano, muito abaixo do salto de quase 25% do S&P 500 dos EUA.

"A perspectiva para a Europa em comparação com os EUA é, na verdade, bastante sombria", disse Stefan Koopman, economista sênior de mercado do Rabobank, citando perspectivas ruins de exportação e demanda industrial.

Dados mostraram que a atividade comercial da zona do euro deu uma guinada surpreendentemente acentuada para pior neste mês devido a contrações no setor de serviços e ao fato de o setor industrial ter se aprofundado na recessão.

As ações imobiliárias, que são mais sensíveis a taxas de juros, foram o maior impulso no STOXX 600. Um ambiente de taxas de juros mais baixas leva a custos mais baixos de empréstimos, o que, por sua vez, impulsiona as vendas de imóveis.