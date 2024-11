Dólar oscila pouco com mercado à espera de pacote fiscal do governo

Nesta sessão, o mercado nacional continua focado na demora da divulgação de medidas de contenção de gastos pelo governo, que havia prometida anunciá-las após o segundo turno das eleições municipais, com o adiamento gerando estresse contínuo entre investidores.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na véspera que a área econômica fechou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva as últimas pendências em torno do pacote e que o governo estará pronto para divulgar as medidas ainda nesta semana.

"O mercado segue na esteira do movimento de ontem, ou seja, em absoluto compasso de espera, apostando que o pacote de contenção de despesas será finalmente anunciado. Tanto que essa queda na abertura está muito modesta", disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.

Bergallo também chamou atenção para um "limite psicológico" em torno de 5,80 reais, uma vez que investidores costumam realizar lucros quando a moeda norte-americana atinge esse nível.

"Estamos com margens estreitas. Por um lado o dólar não rompe 5,80, e por outro lado não cede abaixo dos 5,70 por conta do quadro fiscal. Acho que só conseguiremos sair desse preço com acontecimentos que estão no radar", completou.

Na frente de dados, o IBGE divulgou mais cedo que a alta do IPCA-15 acelerou de forma inesperada em novembro, com avanço de 0,62% na base mensal, de alta de 0,54% no mês anterior. Economistas consultados pela Reuters projetavam uma desaceleração para um ganho de 0,48% nos preços.