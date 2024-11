EXCLUSIVO-Governo e bancos credores discutem criação de FIP para ações da Braskem

O grupo tem sido pressionado a desinvestir porque, no auge da operação "Lava Jato", colocou suas ações da Braskem como garantia de 15 bilhões de reais em dívidas bancárias, incluindo dinheiro devido ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Hoje, as ações oferecidas em garantia valem menos de um terço do valor da dívida.

Em vez de uma simples troca de dívida da Novonor por ações da Braskem, como proposto inicialmente, a ideia predominante hoje entre os bancos credores é consolidar essas ações em um fundo de participação privada (FIP) controlado pelos bancos.

O FIP proposto seria administrado por um executivo experiente com capital e conhecimento para fazer investimentos, visando o crescimento da empresa e, potencialmente, aumentando o seu valor de mercado, disseram três pessoas, que pediram anonimato porque as negociações são privadas.

O governo Luiz Inácio Lula da Silva, por meio do BNDES, está liderando algumas dessas negociações, disseram as fontes, com o objetivo de manter influência na empresa, por meio de um acordo de acionistas com a Petrobras, a segunda maior acionista da Braskem.

Em entrevista à Reuters, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, confirmou o interesse em resolver o impasse da Braskem.

"Há sim uma solução que está sendo construída, aliás, mais de uma", disse Mercadante. "Todos os bancos credores estão interessados, assim como a Petrobras", acrescentou, sem dar detalhes ou especificar um cronograma para as negociações.