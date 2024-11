Lira defende resposta firme de governo e Congresso a críticas francesas à produção agropecuária do Brasil

(Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta terça-feira que não se pode minimizar o que chamou de um movimento de duas empresas francesas para questionar a qualidade da produção agropecuária brasileira, e defendeu que tanto o Congresso quanto o governo federal respondam de forma firme e à altura.

Lira fez as declarações após encontro com a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) em Brasília, no mesmo dia em que o presidente mundial do Carrefour pediu desculpas por ter dito em carta recentemente que a rede varejista não compraria carne do Mercosul pois, segundo ele, não atende às exigências e normas europeias. A retratação veio após um boicote de frigoríficos brasileiros ao fornecimento de carne para lojas da unidade brasileira da varejista francesa.

"Importante neste momento é a gente ter a certeza de não minimizar o que aconteceu e nem deixar de lado o que está acontecendo. São duas empresas francesas numa escalada de narrativas que não são verdadeiras falando para o mundo sobre a dificuldade ou não da produção brasileira", disse Lira a jornalistas.