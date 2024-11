Acidente em terminal da Transpetro deixa dois trabalhadores mortos

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Dois prestadores de serviço da Transpetro morreram nesta quarta-feira em um acidente no terminal de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro, informou a empresa, após uma plataforma de acesso desmoronar.

A Transpetro informou que uma pessoa ficou ferida e que seu estado de saúde é estável, embora a Federação Única dos Petroleiros (FUP) tenha dito que o acidente deixou três feridos. A FUP afirmou ainda que o acidente envolveu a queda de uma passarela na estação de tratamento de efluentes.