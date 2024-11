Ibovespa recua com LWSA entre maiores quedas e mercado à espera de pacote fiscal

Na visão da equipe da Ágora Investimentos, a bolsa tende a ter um "dia morno" em meio à indefinição relacionada ao pacote fiscal e o feriado nos Estados Unidos na quinta-feira - em razão do Dia de Ação de Graças.

Do ponto de vista gráfico, a equipe afirmou que o Ibovespa apresentou na véspera mais um forte movimento de alta e rompeu referências de resistência..., "indicando possível reversão de tendência com próximo objetivo de alta nos 130.650 pontos", de acordo com relatório enviado a clientes.

DESTAQUES

- LWSA ON era negociada em baixa de 5,57%, tendo com pano de fundo relatório do Citi cortando a recomendação da ação de "compra/alto risco" para "neutra/alto risco", enquanto preço-alvo do papel caiu de 6,9 para 4,9 reais. TOTVS ON, que também sofreu um "downgrade", caía 1,25%.

- MAGAZINE LUIZA ON cedia 3,57%, em sessão de ajustes, após forte valorização nos três pregões anteriores, quando contabilizou um ganho de 16,4%. A sessão era de queda generalizada no setor, com o índice do segmento de consumo na B3 perdendo 0,91%.

- CYRELA ON caía 2,59%, também devolvendo parte de ganhos recentes -- em três sessões até a terça-feira acumulou uma alta de 5,7% -- em dia mais negativo para construtoras, com o índice do setor imobiliário na B3 recuando 1,31%.